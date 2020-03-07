Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Yunak ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

07.03.2020 15:19 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:19
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

'nın ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.


Kaza, Yunak ilçesi Kurtuşağı - Meşelik Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 42 D 6828 plakalı traktör sürücüsü Mustafa D.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör devrildi. Sürücü traktörün altında kalarak can verdi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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