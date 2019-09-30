Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.

30.09.2019 09:58
Traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Tokat'ın Artova ilçesinde traktörün altında kalan sürücü öldü.

İğdir Mahallesi'nde Hüseyin Elbaş (77), aküsü biten 60 VA 141 plakalı traktörünü çalıştırmak istediği sırada, aracın hareket etmesi sonucu dengesini kaybederek yere düştü.

Traktörün altında kalan Elbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Artova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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