Traktörün altında kalan muhtar öldü

Traktörün altında kalan muhtar öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan muhtar,hayatını kaybetti.

19.10.2019 21:58
Traktörün altında kalan muhtar öldü

Elazığ'da devrilen traktörün altında kalan muhtar,hayatını kaybetti.


Kaza, Sivrice ilçesinin Dereboynu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Miktad Çetinkaya (52) tarlasını sürdüğü sırada traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan ve ambulansla hasteneye kaldırılan Cetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
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