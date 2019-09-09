Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.

09.09.2019 18:15
Traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan köy muhtarı hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Vakıfbelören köyünde su kanalında çalıştığı öğrenilen köy muhtarı Rıfat Altunel, traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Rıfat Altunel, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Taşköprü Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.