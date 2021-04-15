Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
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Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün altına kalan kadın hayatını kaybetti.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün altına kalan kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Çobanisa Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep Özkan idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesini sonucu devrildi. Özkan'ın eşi Nefise Özkan devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde traktörün altında kalan talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Nefise Özkan'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, jandarma ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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