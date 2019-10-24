Traktörün altında kalan ilkokul öğrencisi öldü
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün altında kalan 3. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde traktörün altında kalan 3. sınıf öğrencisi yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı Kurbançayır Köyü İlkokulu önünden geçen M.B. idaresindeki henüz plakası belirlenemeyen traktörün römork kısmına asılan 3. Sınıf öğrencisi Musa Oğuzhan Karataş (8), dengesini kaybederek traktörün altına düştü.
Ağır yaralanan Oğuzhan, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Oğuzhan, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Traktör sürücüsü M.B, gözaltına alındı.