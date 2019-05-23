Traktörün altında kalan genç öldü

Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesinde kullandığı traktörün altında kalan 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Hilvan İlçesine bağlı Arıca Mahallesi yakınlarında yaşandı. Traktörle tarlaya gitmeye çalışan 17 yaşındaki İsmail Bala, iddiaya göre yoldan çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan genç araçla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA