Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti

05.09.2019 20:53

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı köyünde traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, 2 Eylül'de meydana gelen olayda, Mehmet A. kullandığı traktörü çalışır vaziyette bırakarak ot biçme aletini almaya gitti. Henüz bilinmeyen bir sebepten hareket eden traktör 3 yaşındaki Yusuf A.'nın üzerinden geçip dereye uçtu. Ağır yaralanan Yusuf A., 112 Acil Sağlık ekiplerinde Bilecik Devlet Hastanesine sonrada Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Yusuf A., 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Küçük Yusuf'un cenazesi Sarıdayı köyünde yarın Cuma namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Sarıdayı köyünde defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA