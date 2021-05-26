Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörüyle evinin bahçesine girmeye çalışan çiftçi, traktörün devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörüyle evinin bahçesine girmeye çalışan çiftçi, traktörün devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörüyle evinin bahçesine girmeye çalışan Yüksel Sel (66), traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yüksel Sel'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Yüksel Sel'in cansız bedeni Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yüksel Sel'in kullandığı traktörün üzerinde devrilmelere karşı koruyucu yapının bulunmaması dikkat çekerken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı