Traktörün altında kalan çiftçi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktörün altında kalan çiftçi öldü

Traktörün altında kalan çiftçi öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörüyle evinin bahçesine girmeye çalışan çiftçi, traktörün devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde traktörüyle evinin bahçesine girmeye çalışan çiftçi, traktörün devrilmesiyle altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Musalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörüyle evinin bahçesine girmeye çalışan Yüksel Sel (66), traktörün devrilmesi sonucu altında kaldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Yüksel Sel'in hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Yüksel Sel'in cansız bedeni Kırkağaç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yüksel Sel'in kullandığı traktörün üzerinde devrilmelere karşı koruyucu yapının bulunmaması dikkat çekerken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mustafa Şentop Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Esra Erol Deniz Çakır Bülent Ersoy
Spor Burak Yılmaz Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Traktörün altında kalan çiftçi öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 17:20:14. #1.16#

title