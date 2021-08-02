Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde devrilen traktörün altında kalan çiftçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Besni ilçesine bağlı Kesmetepe beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Korkmaz (71) idaresindeki 02 DB 697 plakalı traktör, tarla yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada traktörün altında kalan Bayram Korkmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz, kaldırıldığı Besni Devlet Hastanesi'nde bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayram Korkmaz'ın 10 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ömer Halisdemir Adil Karaismailoğlu Jülide İskenderoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sezen Aksu Düm Tek Tek Oğulcan Engin
Spor Mete Gazoz Burak Elmas Nihat Özdemir Sergen Yalçın Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 01:15:47. #1.16#

title