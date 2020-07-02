Traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti
Kayseri'de meydana gelen kazada traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
02.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:17
Kayseri'de meydana gelen kazada traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Akkışla ilçesine bağlı Ganişeyh köyünde 65 yaşındaki Halit Arslan, tarlayı sürdüğü traktörün devrilmesiyle traktörün altında kaldı. Halit Arslan olay yerinde hayatını kaybetti.
Yetkililer olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA