Traktörün altında kalan baba ve oğlu yaralandı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile 8 yaşındaki oğlu yaralandı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ile 8 yaşındaki oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yukarıdereköy Mahallesi su deposu mevkisinde seyreden K.B. idaresindeki 54 MZ 090 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olaya müdahale eden vatandaşlar tarafından traktörün altından çıkarılan sürücü ve 8 yaşındaki oğlu A.B.B, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza mahalline gelen yaralıların yakınları sinir krizi geçirdi.

Baba ve oğlunun tedavilerinin sürdüğü, çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA