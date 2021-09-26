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Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörün altında kalan 2 yaşındaki çocuk öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Elif Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

NİĞDE (İHA) - Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan 2 yaşındaki Elif Y., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkez Karaatli Beldesinde meydana gelen olayda, F.Y., traktöre römork bağladıktan sonra evin avlusunda oyun oynayan torunu 2 yaşındaki Elif Y.'yi fark etmeyerek üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların tüm müdahalesine rağmen Elif Y. kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, dede F.Y. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - NİĞDE

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