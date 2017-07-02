Traktörün Altında Kalan 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen kaza sonucunda 16 yaşındaki bir çocuk traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi.



Edinilen bilgiye göre, Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Enes Dizem isimli 16 yaşındaki çocuk, ailesi ile birlikte traktör ile yayladan gelirken Göl Yayla mevkiinde mola verdi. Mola esnasında gencin ailesi dinlenirken, Enes Dizem ise traktör ile oynamaya başladı. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybeden genç, traktörü devirip kendi de traktörün altında kaldı.



Olay yerine gelen sağlık ekipleri 16 yaşındaki gencin öldüğünü belirlerken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA