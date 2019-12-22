Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti
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Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

22.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 12:27
Traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti

'nın ilçesinde komşusunun tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, saatlerinde Muzkent Mahallesi'nde komşusuna at eğimli tarlayı süren Süleyman Küçüktuncer (52), devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin yardıma koştuğu 3 çocuk babası Küçüktuncer olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Küçüktuncer'in cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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