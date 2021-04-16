Traktörün aksı vatandaşın bacağını kopardı
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Traktörün aksı vatandaşın bacağını kopardı

Traktörün aksı vatandaşın bacağını kopardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'te traktör ve ilaçlama makinesi arasında bulunan 'Aks' diye bilinen dönen parçaya pantolonun kenarını kaptıran şahsın sol diz altından bacağı koptu.

Bilecik'te traktör ve ilaçlama makinesi arasında bulunan 'Aks' diye bilinen dönen parçaya pantolonun kenarını kaptıran şahsın sol diz altından bacağı koptu.

Olay, Bilecik'in Gölpazarı Tongurlar köyünde meydana geldi. Sezai Çakıcı, 11 AF 335 plakalı traktörüyle tarlasını ilaçlama yaptıktan sonra yeğeni ile birlik köy dönüş yoluna geçti. Araç Tongurlar köyü Kavak Pınarı mevkiine geldiğinde traktörün arkasında yolculuk eden Mümtaz Emirhan Çakıcı'nın (24) pantolonunu 'Aks' diye bilinen dönen parçanın kenarını kaptırdı. Kıyafetini sıkıştığı yerden kurtaramayan Çakıcı'nın sol diz altından bacağı koptu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs Gölpazarı İlçe Hastanesine kaldırıldı. Burada Mümtaz Emirhan Çakıcı'nın kopan ayağı buzla sarılarak, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Traktörün aksı vatandaşın bacağını kopardı
Traktörün aksı vatandaşın bacağını kopardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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