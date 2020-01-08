: Traktörü kara saplanan kişi 4 saat sonra kurtarıldı

08.01.2020 22:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 22:52

Aydın'ın Nazilli ilçesinde traktörü kara saplanan kişi, yaklaşık 4 saat sonra AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Yaylapınar Mahallesi Kartepe mevkisinde Önder Koyuncu'nun kullandığı traktör kara saplandı.

Koyuncu'nun yardım isteği üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun kar yağışı nedeniyle kapanması üzerine durum AFAD ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen AFAD ve UMKE ekipleri, jandarmanın da yardımıyla Koyuncu'yu kurtardı.

Yaklaşık 4 saat sonra kurtarılan Koyuncu, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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