TRAKTÖRÜ ÇAMURA SAPLANMIŞ OLARAK BULUNAN ÇİFTÇİ, 3 GÜNDÜR ARANIYOR

ESKİŞEHİR'in Mahmudiye ilçesinde çiftçilik yapan evli ve 2 çocuk babası Yıldırım Töre (50), geçen pazar günü evinden traktörle çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin başvurusu üzerine Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra arama kurtarma derneklerinin desteğiyle yapılan armalardan bir sonuç alınamazken, Töre'nin kullandığı traktör çamur saplanmış halde bulundu. Yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmaları sürüyor.

Mahmudiye ilçesinde oturan Yıldırım Töre, geçen pazar günü arkasında pulluk takılı olan traktörüyle evinden çıktıktan sonra bir daha dönmedi. Ailesi, çevrede yaptığı aramalarda Töre'yi bulamayınca Jandarma Komutanlığı'na kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Jandarma ekiplerinin yanı sıra aramalara AFAD, AKUT ve Dorlion Arama Kurtarma Derneği üyeleri de destek verildi. Cep telefonunu evinde bıraktığı öğrenilen Töre'nin kullandığı traktörün sağ arka lastiği kırsal Doğanköy mahallesindeki bir tarlada bulunurken, jant üzerine yaklaşık 3 kilometre gittikten sonra çamura saplandığı tespit edildi. Traktör ve çevresindeki yaklaşık 6 kilometrelik alanda yapılan aramalarda henüz bir ize rastlanmadı.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği Genel Sekreteri Arif Necmi Türe, bulunan traktör çevresinde aramaların yoğunlaştığını söyledi. Yıldırım Töre'nin geçen pazar gününden bu yana kayıp olduğunu hatırlatan Arif Necmi Türe, 'Dün gelen ihbar üzerine tüm arama kurtarma ekipleri harekete geçti. Dün akşamdan sabah saatlerine kadar süren arama çalışmaları sonuç vermedi. Kırsal Doğanca mahallesi yakınlarında Yıldırım Töre'nin kullandığı traktör bulundu. Traktörün çevresindeki 6 kilometrelik alanda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Henüz bir sonuca ulaşamadık. Bölgedeki Seyir çayı kenarında aramalara devam ediyoruz. Traktör lastiğinden itibaren, traktörün bulunduğu yere kadar jant izlerini takip ettik. Traktörün lastiği patladıktan sonra yaklaşık 3 kilometrelik alanı jant üzerinde geldiğini düşünüyoruz. Oradan itibaren traktör muhtemelen çamura saplandı ve çıkamadı. Ondan sonraki Yıldırım Töre'den haber alınamadı. Herhangi bir ize şuana kadar rastlayamadık. Arama çalışmaları devam ediyor' şeklinde konuştu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olduğu ilçede aramalarda, zaman zaman artan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle güçlükle yürütülüyor.