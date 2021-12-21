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Traktörü bulundu kendisinden haber yok

Traktörü bulundu kendisinden haber yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de kayıp olarak ihbar edilen bir vatandaşa ait traktör tarla ortasında bulunurken, şahsı arama çalışmaları sürüyor.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de kayıp olarak ihbar edilen bir vatandaşa ait traktör tarla ortasında bulunurken, şahsı arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Mahmudiye'de yaşayan 45 yaşındaki Yıldırım Töre hakkında yakınları 112'yi arayarak kayıp ihbarında bulundu. Evinden traktörü ile çıktığı ve bir daha dönmediği öğrenilen Töre'nin bulunması için Mahmudiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Doğanca Mahallesi'ndeki bir tarlada Yıldırım Töre'ye ait traktör terk edilmiş halde bulundu. Yıldırım Töre'ye ait herhangi bir iz bulunmaması üzerine yardım istenilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve bazı arama kurtarma ekipleri bölgede tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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