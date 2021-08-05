Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar
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Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar

Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İlçeye bağlı Zeytinalanı mahallesindeki yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar traktörlerindeki ilaçlama tanklarıyla soğutma çalışmasına katıldı.

Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar
Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar
Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar
Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı

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