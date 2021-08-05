Traktörlerle soğutma çalışmalarına katılıyorlar
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı.
İlçeye bağlı Zeytinalanı mahallesindeki yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar traktörlerindeki ilaçlama tanklarıyla soğutma çalışmasına katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Kundakçı