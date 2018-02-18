Traktörlerle Askerlik Şubesine Gelip Afrin'e Gitmek İstediler

Traktörlerle askerlik şubesine gelip Afrin'e gitmek istediler SAMSUN – Samsun'un Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi sakinleri, onlarca traktörden ve yüzlerce arabadan oluşan konvoy halinde askerlik şubesine gelerek Afrin'de Mehmetçiğin yanında savaşmak için dilekçe verdiler.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi sakinleri, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek için mahallelerinden traktörlere ve otomobillerine binerek, Ankara yolu üzerinden Milli Savunma Bakanlığı Askerlik Şubesi Başkanlığı Şubesine geldi. Yolda metrelerce uzunluğunda konvoy yapan mahalleli, "Reis bizi Afrin'e götür" diye slogan attılar.

Mahalle sakinleri, Afrin'de terör örgütleriyle mücadele eden Mehmetçiğe destek olmak için bu konvoyu düzenlediklerini belirterek, 600 kişinin Afrin'e gönüllü gitmek için müracaatta bulunduğunu söylediler.

Yapılan konvoyun ardından askerlik şubesi önüne gelen mahalle sakinleri, 600 kişinin imzası ve kimlik bilgileri bulunduğu dilekçeleri askerlik şubesi komutanına ilettiler.