Traktörlere önce reflektör sonra muayene
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Traktörlere önce reflektör sonra muayene

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Traktörlere önce reflektör sonra muayene

Manisa'nın Selendi ilçesinde 8 merkez mahalle belirlenerek ilçedeki traktörlerin muayenelerine başlandı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 8 merkez mahalle belirlenerek ilçedeki traktörlerin muayenelerine başlandı. Yaklaşık 500 traktörün 8 günde muayenesinin yapılacağı öğrenilirken muayene öncesi traktör sahiplerine reflektör dağıtımı yapıldı ve jandarma ekipleri tarafından trafik kuralları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 8 gün sürecek olan gezici traktör muayene istasyonu kaymakamlık öncülüğünde, Selendi Belediyesi ve muhtarların desteği ile başladı. TÜVTÜRK traktör sürücülerine reflektör dağıtırken ardından traktörleri muayene yaptı. Çortak Mahallesinde konuşlanan gezici traktör muayene istasyonu sayesinde, Çortak Mahallesinin merkez olduğu ve komşu beş mahallede ikamet eden traktör sahibi çiftçiler, ilçe merkezi ve çevre ilçelere gitmeden traktör muayenesini yaptırma imkanı buldu.

Traktör sürücülerine Selendi İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince trafik kuralları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Ayrıca muayene yaptıran traktör sürücülerine karanlıkta arkadan çarpma şeklinde meydana gelebilecek traktör kazalarını engellemek maksadıyla TÜVTÜRK tarafından sağlanan reflektörler teslim edildi. Çortak Mahallesinde gerçekleştirilen traktör muayenesine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, Muhtarlar Derneği Başkanı Bünyamin Demir, Çortak Mahallesi Muhtarı Mehmet Karabulut, Havaoğlu Mahallesi Muhtarı Akif Gürbüz, Yağcı Mahallesi Muhtarı Necip Akkaya, Omurlar Mahallesi Muhtarı Yılmaz Akkaş katıldı. - MANİSA

Traktörlere önce reflektör sonra muayene
Traktörlere önce reflektör sonra muayene
Traktörlere önce reflektör sonra muayene
Traktörlere önce reflektör sonra muayene
Traktörlere önce reflektör sonra muayene

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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