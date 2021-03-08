Traktörler tek tek durduruldu

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Jandarma Trafik Timlerince tarımsal faaliyette bulunan araçlara yönelik sabit ve seyir halinde özel trafik denetimi yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Akçakoca Jandarma Trafik Timleri tarafından olası traktör kazalarının önüne geçebilmek maksadıyla kapsamlı denetimler ve her fırsatta bilgilendirme faaliyetleri icra edilmeye devam ediliyor. Denetimler esnasında özellikle traktörlerde görünmeyi sağlayan üçgen reflektör, flaşörlü lamba ile 2001 yılından sonra üretilen traktörlerde zorunlu olan devrilme esnasında sürücünün traktörün altında kalarak ölmesini veya ağır yaralanmasını engelleyen koruma çerçevesinin bulunup bulunmadığı kontrol edildi.

Ayrıca, 2001 yılı sonrası üretimi yapılan traktörlerde devrilmeye karşı koruma çerçevesi kullanılmasının meydana gelen trafik kazalarında yol kullanıcıları için yaşam boşluğu oluşturması nedeniyle koruma çerçevesi kullanmaları, mevzuata aykırı olarak traktör kasa/römorkları içerisinde ve yük üzerinde yolcu taşınmaması, tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2.55 metre ve 3.05 metre arasında veya daha fazla olan araçların günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar trafiğe çıkmamaları konularında traktör sürücülerine yerinde bilgilendirmesi yapıldı.

Düzce Jandarma Trafik Şube Müdürlüğünce sorumluluk alanı içerisinde bulunan tüm karayolu üzerinde, yol kullanıcılarının can ve mal güvenliğinin sağlanması için trafik denetimi ve bilgilendirme faaliyetlere devam edileceği bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı