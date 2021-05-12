Traktörler Gine için yola çıktı
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Traktörler Gine için yola çıktı

Traktörler Gine için yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin önde gelen traktör üreticilerinden TÜMOSAN'ın 50 traktörü Gine'de hayata geçirilecek Büyük Tarım Projesi için Conakry Limanı'na doğru yola çıktı.

Türkiye'nin önde gelen traktör üreticilerinden TÜMOSAN'ın 50 traktörü Gine'de hayata geçirilecek Büyük Tarım Projesi için Conakry Limanı'na doğru yola çıktı.

Pandemiyle birlikte tarımsal üretimin önemi giderek artarken bu alanda yapılan yatırımlar traktör satışlarına da olumlu yansıyor. Yıllık 75 bin adet motor ve 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip TÜMOSAN, geçen yıl satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 89,57 oranında artırdı. 2021'in ilk 3 ayında ise 2020 yılının ilk 3 ayına oranla satışlar yüzde 67,30 arttı. Toplam Türkiye pazarında ise geçen yıla oranla yüzde 79,05 artış yaşandı.

Traktör grubunda 50 beygir ile 105 beygir arasında 200'e yakın model üreten TÜMOSAN bu yıl da yurt içi ve dışında traktör satışlarını artırmaya devam ediyor. Son olarak Gine'de Albayrak Grubu tarafından hayata geçirilecek Büyük Tarım Projesi için farklı ekipmanlarla donatılan 50 traktör ülkenin tarımsal kalkınması ve kendi kendine yetebilir hale gelmesi amacıyla deniz yoluyla Conakry Limanı'na doğru ilerliyor.

Üç etaptan oluşan projenin ilk ayağı olarak 3 bin 500 hektarlık tarım arazisinde TÜMOSAN traktörleriyle Gine'nin en fazla ihtiyaç duyduğu gıda ürünü olan çeltik üretimiyle başlanacak. Gine çiftçilerinin de gücünü hissedeceği TÜMOSAN motor ve traktörleriyle ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına destek sağlanacak. - İSTANBUL

Traktörler Gine için yola çıktı
Traktörler Gine için yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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