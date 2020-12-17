Traktörle ticari araç çarpıştı:  1'i ağır 4 yaralı
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Traktörle ticari araç çarpıştı:  1'i ağır 4 yaralı

17.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 17.12.2020 22:27
Traktörle ticari araç çarpıştı:  1'i ağır 4 yaralı

AYDIN'ın Germencik ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

AYDIN'ın Germencik ilçesinde traktörle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada traktör ikiye bölünürken, hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi. 

Kaza, saat 19.00 sıralarında kırsal Neşetiye Mahallesi Aydın- İzmir kara yolu üzerinde meydana geldi. Tali yoldan anayola çıkan Ahmet Yıldırım yönetimindeki 09 TN 429 plakalı traktörle İzmir yönüne giden Orhan Biçme yönetimindeki 16 ZU 774 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, traktör sürücüsü Ahmet Yıldırım, hafif ticari araç sürücüsü Orhan Biçme ve araçta yolcu olarak bulunan Adar Öğmen ve Caner Kart yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Ahmet Yıldırım'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazada traktör ikiye bölünürken, hafif ticari araç ise kullanılamaz hale geldi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Traktörle ticari araç çarpıştı:  1'i ağır 4 yaralı
Traktörle ticari araç çarpıştı:  1'i ağır 4 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN

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