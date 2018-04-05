Traktörle Ters Yönde Giden Sürücü Herkesi Tehlikeye Attı
Muş’ta römork ve tarım aleti kürümle ters yönde seyir halinde ilerleyen traktör sürücüsü herkesi tehlikeye atarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Muş'ta römork ve tarım aleti kürümle ters yönde seyir halinde ilerleyen traktör sürücüsü herkesi tehlikeye atarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Muş'ta Bitlis istikametinden Muş istikametine doğru D-300 karayolunun 9. kilometresinde ters vaziyette ilerleyen traktör sürücüsü, trafiği tehlikeye soktu. - MUŞ