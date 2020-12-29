Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

29.12.2020 00:49 | Son Güncelleme: 29.12.2020 00:53
Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 5 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol trafiğe tamamen kapandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesi Gazlıgöl beldesi Fatih mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Emrah Aydın'ın (30) idaresindeki 48 TG 553 plakalı otomobil, Gazlıgöl beldesinden İhsaniye ilçe merkezine giderken önünde seyir halinde olan Seydi Ahmet Kevzenoğlu'nun (40) kullandığı 03 ABN 553 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü Kevzenoğlu hafif yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan eşi Hacer Kevzenoğlu (39) ile kızları H. Kevzenoğlu (16) ve F.N. Kevzenoğlu (11) ağır yaralanırken olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan ve hayati tehlikesin bulunduğu öğrenilen diğer sürücü Aydın ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrası karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, yol trafiğe bir süre tamamen kapatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı
Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı
Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı
Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Burak Özçivit Fahriye Evcen Seren Serengil
Spor Can Bartu Okan Buruk Domagoj Vida Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktörle otomobil çarpıştı 4'ü aynı aileden 5 kişi yaralandı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 00:54:49. #1.15#
title