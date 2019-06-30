Traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serkan İskender'in (48) kulladığı 16 CTY 72 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu, Yeniköy Kavşağı'nda, Şerif Özay (65) yönetimindeki 16 VM 945 plakalı traktörle çarpıştı.

Savrulan traktör, yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.

Kazada, traktör sürücüsü Şerif Özay ile oğulları Serhat (36) ve Serkan Özay (32) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA