TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI
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TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde otomobille traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya karayolu Sandıklı ilçesi Dinar kavşağında meydana geldi. Mehmet Koç'un kullandığı 16 ABB 977 plakalı otomobille Ahmet Ö.'nün kullandığı 03 LN 592 plakalı traktör kavşaktaki ışıklarda çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde sıkışarak yaralanan otomobil şoförü Mehmet Koç ve otomobilde yolcu olarak bulunan Pınar Koç sağlık ekipleri ve itfaiyenin yardımı ile sıkıştıkları yerden çıkarılarak tedavileri yapılmak üzere Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör şoförü Ahmet Ö. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaza sonrası yolda trafik zaman zaman dururken, kazaya karışan araçların kaldırılması ve itfaiyenin yolu temizlemesi ile trafik akışı normale döndü.

TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI
TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI
TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI
TRAKTÖRLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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