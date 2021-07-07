Traktörle karşıya geçemediler, devreye kepçeler girdi
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Traktörle karşıya geçemediler, devreye kepçeler girdi

Traktörle karşıya geçemediler, devreye kepçeler girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel sebebiyle mahsur kalan 56 vatandaş dere içinden traktörle karşıya geçemeyince kepçeler devreye girdi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım köyünde sel sebebiyle mahsur kalan 56 vatandaş dere içinden traktörle karşıya geçemeyince kepçeler devreye girdi. Köylüler, kepçe yardımıyla güvenli bölgeye taşınıyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi sınırları içerisinde yer alan Esmahanım köyünde dün etkili olan sağanak yağış sonrasında yolun çökmesi sebebi ile 56 vatandaş mahsur kaldı. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri ve iş makineleri ile çöken yol ve derede çalışma başlatıldı. Ekipler bölgede hummalı bir şekilde çalışma yürütürken, kendi traktörleri ile karşıya geçmek isteyen köylüler ise sadece yolun açılması talebinde bulundu. Traktörle karşıya geçmek isteyen köylüler için dere içinde kepçeyle çalışma başlatıldı. Yine de traktörle karşıya geçemeyen köylüler için bu kez kepçeler devreye girdi. Kepçenin kovasına 3'er 3'er alınan köylüler, güvenli bölgeye taşınıyor. - DÜZCE

Traktörle karşıya geçemediler, devreye kepçeler girdi
Traktörle karşıya geçemediler, devreye kepçeler girdi
Traktörle karşıya geçemediler, devreye kepçeler girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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