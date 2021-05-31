Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
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Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar

Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner - Haberler | Güncel

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde köylüler traktörle gidemedikleri engebeli tarlalardaki mercimeğin hasadını elleriyle yapıyor.

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde köylüler traktörle gidemedikleri engebeli tarlalardaki mercimeğin hasadını elleriyle yapıyor. 

Gercüş ilçesinde mercimek hasadı mesaisi sürüyor. Aydınlı köyü Mağaralı mezrasındaki engebeli tarlaya traktör girmeyince, köylüler mercimeği elleriyle toplamaya başladı. Yoğun uğraşlar sonucu hasadı yapılan mercimek el ile biçildikten sonra küme haline getiriliyor. Bir hafta kurtulmaya bırakılan mercimek, daha sonra harman makinesine atılıyor.

El ile mercimek hasadının çok zahmetli olduğunu belirten çiftçilerden Nihat Özdemir, "Tarlamız engebeli olduğu için traktör giremiyor. Bundan dolayı biz de mercimeğimizi el ile biçiyoruz. Dedelerimizden kalma bir arazidir, onların emeği boşuna gitmesin diye bizde bu zahmete katlanıyoruz" dedi.Dedelerinden kalma yöntemle tarlalarını ekip biçtiklerini aktaran Enes Özdemir ise, "Traktörlerin devrilme riski olduğundan dolayı kimse bu tarlalara giremiyor. Biz de dedelerimizin yadigarı olduğu için el ile biçiyoruz. Her zaman at ile sürüp el ile biçiyoruz bu tarlalarımızı. Dedelerimizden kalma yöntemlerle yapıyoruz" diye konuştu.

 


Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar
Traktörle gidemedikleri tarladaki mercimeğin hasadını elle yaptılar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Remziye Öner

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