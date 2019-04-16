Traktörle Dereyi Geçmek İsterken Mahsur Kalan Aile Kurtarıldı

Gaziantep'te traktör ile geçmek istedikleri derede mahsur kalan aile, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde traktör ile tarlada çalıştıktan sonra eve dönen Kemal Aslan, eşi Münevver, çocukları Mehmet ve Mustafa Kemal Aslan traktör ile derenin karşısına geçmek istedi.

Yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin ortasında mahsur kalan aile, itfaiyeyi arayarak yardım istedi.

Kepçe yardımıyla ailenin yanına giden ekipler, traktörün üzerinde mahsur kalan aileyi bulunduğu yerden kurtardı.

Ailenin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Derenin ortasında kalan traktör ise iş makinesiyle çıkarıldı.

Kaynak: AA