Traktörle Çarpışan Yolcu Otobüsü Devrildi: 27 Yaralı (2)
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, traktörle çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, traktörle çarpışan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak-1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.