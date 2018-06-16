Traktörle Çarpışan Yolcu Otobüsü Şarampole Devrildi: 27 Yaralı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 27'si yaralandı.
Sivas'ın Koyulhisar İlçesi'nde traktörle çarpışan yolcu otobüsü devrildi. İlk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 27'si yaralandı.
YOLCU OTOBÜSÜ TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI
Kars-İstanbul seferini yapan Kars Kalesi firmasına ait Serhat Görceğiz yönetimindeki 36 AY 110 plakalı yolcu otobüsü, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Oymak-1 mevkisinde, Mustafa Yılmaz'ın kullandığı 58 KD 478 plakalı traktörle çarpıştıktan sonra şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 27 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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