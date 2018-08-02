Sivas'ın Hafik ilçesinde traktörle çarpışan tır paramparça oldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Turan Aydoğan (62) yönetimindeki buğday yüklü 58 AP 325 plakalı traktör ile H.S (57) yönetimindeki 24 SH 360 plakalı tır çarpıştı. Yol kenarındaki bariyerleri aşıp uçuruma düşen tır hurdaya döndü. Traktör sürücüsü Turan Aydoğan hayatını kaybederken yanında bulunan eşi P. Aydoğan (52) ve tır şoförü H.S. ağır yaralandı. Yaralılar Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Turan Aydoğan'ın Hafik Saadet Partisi İlçe Başkanı olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS