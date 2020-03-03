Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı eşi öldü
Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya'da otomobilin traktörle çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 33. kilometresinde, Kadri Cemal Tunalılar yönetimindeki 34 DY 4180 plakalı otomobil, Osman Kulaksız'ın kullandığı 43 VA 199 plakalı traktörle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Lütfiye Tunalılar (63), olay yerinde hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan sürücü Kadri Cemal Tunalılar, 112 Acil Servis Ambulansı ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA