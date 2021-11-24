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Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Kastamonu'nun Araç ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Araç ilçesinde traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Araç ilçesi Araç Cezaevi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tevfik Dediloğlu yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile Metin T. Yönetimindeki traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Tevfik Dediloğlu, araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale ile Dediloğlu, sıkıştığı araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dediloğlu, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Traktörle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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