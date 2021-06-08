Traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yedisu ilçesi Bingöl- Erzurum karayolunda meydana geldi. Ali Osman Asan yönetimindeki 23 AR 711 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl