Traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl - Haberler | Güncel

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

BİNGÖL'ün Yedisu ilçesinde, traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Yedisu ilçesi Bingöl- Erzurum karayolunda meydana geldi. Ali Osman Asan yönetimindeki 23 AR 711 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen traktörle çarpıştı. Kazada, otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılar, ardından hastaneye kaldırıldı.


Traktörle çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan Bingöl

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