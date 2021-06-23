Traktörle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü, eşi ve kızı yaralandı

KİLİS'te, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, arkasındaki eşi ile kızı yaralandı.

KİLİS'te, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü İbrahim Aslan hayatını kaybetti, arkasındaki eşi ile kızı yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Şıh Mansur Mahallesinde meydana geldi. İbrahim Aslan yönetimindeki 79 AAL 268 plakalı motosiklet, kavşakta Ramazan Çakmak'ın kullandığı 63 DV 716 plakalı traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü İbrahim ile yanında bulunan eşi Sevil ile kızı Zeynep Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İbrahim Aslan, Acil Servis'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralı anne- kızın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu