Traktörle balya makinesi arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti
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Traktörle balya makinesi arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Erzurum'da arazisinde ot toplayan bir kişi, devrilen traktör ile balya makinesi arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

29.06.2020 22:05 | Son Güncelleme: 29.06.2020 22:27

Erzurum'da arazisinde ot toplayan bir kişi, devrilen traktör ile balya makinesi arasına sıkışarak yaşamını yitirdi.

Mustafa Yıldırım (58), İspir ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Elmalı Mahallesi'nde traktörüne bağladığı balya makinesiyle ot toplamaya başladı.

Yıldırım'ın kullandığı traktör, eğimli arazide kontrolden çıkarak devrildi.

Bu sırada traktörden düşen Mustafa Yıldırım, devrilen traktör ve balya makinesi arasında sıkıştı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Mustafa Yıldırım'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Traktörle balya makinesi arasına sıkışan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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