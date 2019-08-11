Traktöre çarpan otomobildeki anne-oğul öldü, baba-oğul yaralı

11.08.2019 05:09

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde, otomobilin park halindeki traktöre arkadan çarpması sonucu aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nallıhan-Eskişehir karayolunun Aşağı Bağlıca Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. Efrail Arol yönetimindeki 06 NCN 20 plakalı otomobil, iddiaya göre arızalanarak duran Aygün Mutlu'ya ait 06 NDA 55 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada anne Derya Arol (34) ile oğlu Efekan Arol (14) olay yerinde hayatını kaybederken, baba Efrail Arol ve ailenin diğer oğlu Kadir Arol ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Efrail Arol'un durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA