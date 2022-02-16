TRAKTÖRE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALI

DÜZCE'de, traktöre çarpan otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Tepecik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Şehir merkezine doğru ilerlemekte olan G.B.Ö. idaresindeki 54 AY 005 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen G.A. idaresindeki 81 DR 397 plakalı traktöre arkadan çarptı. Otomobilin takla atması sonucu polis memuru olan G.B.Ö ile araçta bulunan A.K.Ö (12) ve Ö.D. (8) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.