Traktöre çarpan otomobil takla attı: 3 yaralı BOLU'da, traktöre arkadan çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

BOLU'da, traktöre arkadan çarparak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Elmalık köyü mevkisinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Kemal Kaya idaresindeki 14 GD 539 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Emre Parlak yönetimindeki 14 DC 111 plakalı traktöre arkadan çarparak takla attı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan Ümran Bayrak ve Selime Adalı yaralandı. Traktör sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK