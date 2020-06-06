Traktöre bağlı ilaç makinesine saçı dolanan kadın öldü
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktörün şaftına bağlanan ilaç makinesinin miline saçı dolanan kadın yaşamını yitirdi.
06.06.2020 14:39 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:39
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde traktörün şaftına bağlanan ilaç makinesinin miline saçı dolanan kadın yaşamını yitirdi.
Dokurcun İlimli Mahallesi'nde Songül Çakır'ın (50) saçı henüz belirlenemeyen nedenle traktörün şaftına bağlanan ilaç makinesinin miline dolanması sonucu yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA