Traktöre arkadan çarptı, ağır yaralandı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir minibüs traktöre arkadan çarptı, sürücü sıkıştığı yerde ağır yaralandı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir minibüs traktöre arkadan çarptı, sürücü sıkıştığı yerde ağır yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Topçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 16 JDZ 46 plakalı ticari minibüs, 21 SA 495 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü 28 yaşındaki Abdulmenaf Dağ, araca sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Dağ, itfaiye ekipleri taraflıdan çıkartılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken kazayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı