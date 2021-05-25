Traktöre arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
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Traktöre arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı

Traktöre arkadan çarptı: 2 ölü 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Sivas'ın Akıncılar ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Akıncılar ilçesi D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada; Erzincan istikametinden gelip Tokat istikametine gitmekte olan İ.Ç yönetimindeki 34 US 9003 plakalı otomobil aynı istikamette gitmekte olan M.K. idaresindeki 58 SF 815 plakalı traktöre arkadan çarptı. Araçta bulunan N.Ç) olay yerinde hayatını kaybetti. Akıncılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.K'da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan İ.Ç'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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