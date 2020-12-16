Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

16.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 16.12.2020 14:57
Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan bir kadın yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 Karayolu Ergenekon Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada İzmir istikametine seyir halinde olan Mert Erkan Y. yönetimindeki 35 AEB 572 plakalı hafif ticari araç aynı yönde seyir halinde olan Mehmet Ali S. yönetiminde ki 45 YA 7065 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve traktör kaldırıma çıktı.

Kazada traktörün çamurluk kısmında yolculuk ettiği öğrenilen Hatice S. isimli kadın yaralandı. Yaralanan şahıs ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı
Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Başkent'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Başkent'te otomobil tıra arkadan çarptı: 2 yaralı
Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Tıra arkadan çarpan otomobil takla attı: 2 yaralı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Donald Trump Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cemal Hünal Merve Dizdar Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses
Spor Neymar Okan Buruk Pierre Webo Kylian Mbappe Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Ankara Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 14:57:46. #1.14#
title