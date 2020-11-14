Traktöre arkadan çarpan otomobil sürücüsü 18 gün sonra hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 28 Ekim akşamı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralan sürücü, 18 gündür yattığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.