NİĞDE (İHA) - Niğde'de hareket halindeki traktörden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre Merkez Hacıabdullah Beldesinde M.K yönetimindeki 51 DL 972 plakalı traktör seyir halindeyken, traktörde bulunan eşi Dilber K. (66) dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Dilber K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

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