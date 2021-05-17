Traktörden düşen şahıs yaralandı
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Traktörden düşen şahıs yaralandı

İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - Haberler | 3. Sayfa

Traktörden düşen şahıs yaralandı Adıyaman'da, seyir halindeki traktörden düşen kişi yaralandı.

Traktörden düşen şahıs yaralandı

ADIYAMAN - Adıyaman'da, seyir halindeki traktörden düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Barış Çıra idaresindeki 02 FY 548 plakalı traktör Türkiye Petrolleri Adıyaman Bölge Müdürlüğü yan kısmında seyir halinde olduğu esnada traktörde bulunan Veysel Pehlül isimli kişi dengesini kaybederek aşağıya düştü. Traktörden düşmesi sonucu yaralanan Pehlül, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Traktörden düşen şahıs yaralandı
Traktörden düşen şahıs yaralandı
Traktörden düşen şahıs yaralandı
Traktörden düşen şahıs yaralandı
Traktörden düşen şahıs yaralandı
Traktörden düşen şahıs yaralandı
Traktörden düşen şahıs yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR

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